Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Судан — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Арсенала» Жезус объяснил празднование гола с футболкой религиозного содержания

Форвард «Арсенала» Жезус объяснил празднование гола с футболкой религиозного содержания
Комментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал про празднование гола в ворота «Астон Виллы» (4:1) в матче 19-го тура АПЛ с футболкой религиозного содержания.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

«Совершенно ясно, почему я ношу эту футболку. Иисус спас мою жизнь с самого начала — с момента моего рождения, хотя тогда я этого ещё не осознавал. Через трудные моменты в моей жизни я понял, что без Иисуса мы — ничто, поэтому я хочу прославлять Его имя», — сказал Жезус в послематчевом интервью.

«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити».

Материалы по теме
«Мы были эффективны во всём». Артета — о победе «Арсенала» над «Астон Виллой» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android