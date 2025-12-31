Форвард «Арсенала» Жезус объяснил празднование гола с футболкой религиозного содержания

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус рассказал про празднование гола в ворота «Астон Виллы» (4:1) в матче 19-го тура АПЛ с футболкой религиозного содержания.

«Совершенно ясно, почему я ношу эту футболку. Иисус спас мою жизнь с самого начала — с момента моего рождения, хотя тогда я этого ещё не осознавал. Через трудные моменты в моей жизни я понял, что без Иисуса мы — ничто, поэтому я хочу прославлять Его имя», — сказал Жезус в послематчевом интервью.

«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити».