Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Судан — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё получилось идеально». Полузащитник «Арсенала» Субименди — о голе в ворота «Виллы»

«Всё получилось идеально». Полузащитник «Арсенала» Субименди — о голе в ворота «Виллы»
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди высказался о своём голе в ворота «Астон Виллы» (4:1) в матче 19-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

«Это было невероятно. Мы очень высоко отбирали мяч. Я начал рывок, и, когда мяч у Мартина, нужно обязательно открываться, потому что у него есть качество видеть такие передачи. Всё получилось идеально. Думаю, эта игра была нам необходима. Мы играли дома, хотели завершить год на первом месте и против такой сильной команды — тактически они почти идеальны, поэтому мы очень довольны своим выступлением.

Мы чувствовали желание и энергию трибун — болельщики постоянно гнали нас вперёд, хотели ещё и ещё. Они подталкивали нас забивать один, второй, третий и четвёртый голы, поэтому мы счастливы и за себя, и за них», — приводит слова Субименди официальный сайт лондонского клуба.

«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Артета оценил игру Субименди в матче с «Астон Виллой» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android