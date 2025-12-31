«Всё получилось идеально». Полузащитник «Арсенала» Субименди — о голе в ворота «Виллы»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди высказался о своём голе в ворота «Астон Виллы» (4:1) в матче 19-го тура АПЛ.

«Это было невероятно. Мы очень высоко отбирали мяч. Я начал рывок, и, когда мяч у Мартина, нужно обязательно открываться, потому что у него есть качество видеть такие передачи. Всё получилось идеально. Думаю, эта игра была нам необходима. Мы играли дома, хотели завершить год на первом месте и против такой сильной команды — тактически они почти идеальны, поэтому мы очень довольны своим выступлением.

Мы чувствовали желание и энергию трибун — болельщики постоянно гнали нас вперёд, хотели ещё и ещё. Они подталкивали нас забивать один, второй, третий и четвёртый голы, поэтому мы счастливы и за себя, и за них», — приводит слова Субименди официальный сайт лондонского клуба.

«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити».