Тренер «Арсенала» Артета оценил форму Эдегора в матче с «Астон Виллой» в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру и форму норвежского полузащитника клуба Мартина Эдегора в матче 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:1).

«Ему нужна была стабильность и игровая практика. Очевидно, у него дважды была травма плеча, затем серьёзная травма колена, а на восстановление после этого требуется время. Сейчас видно, что всё снова пошло — его уровень энергии вернулся к прежнему. Он идёт на риск, здорово влияет на игру, и, думаю, сегодня он снова был действительно очень хорош», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

«Арсенал» набрал 45 очков в 19 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, опережая на пять очков имеющий игру в запасе «Манчестер Сити».