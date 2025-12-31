«Арсенал» разгромил «Астон Виллу», Царукян и Буллет сошлись в грэпплинге. Главное к утру
«Арсенал» разгромил «Астон Виллу» в АПЛ, прервав серию из 11 побед бирмингемцев и сохранив лидерство в английском чемпионате, поединок по грэпплингу между Арманом Царукяном и Шарой Буллетом завершился вничью, российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов упрочил лидерство в гонке новичков НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Арсенал» разгромил «Астон Виллу», завершив 2025 год в лидерах АПЛ.
- Поединок по грэпплингу между Царукяном и Шарой Буллетом завершился вничью.
- Иван Демидов упрочил лидерство в гонке новичков НХЛ.
- «Челси» и «Борнмут» сыграли вничью в матче с четырьмя голами до 30-й минуты.
- Ассист Ивана Демидова помог «Монреалю» спастись и обыграть «Флориду» в овертайме.
- Буллит Галимова принёс «Ак Барсу» победу в домашнем матче с «Северсталью».
- Гол Савикова на последней минуте принёс СКА победу в матче с «Шанхайскими Драконами».
- «Манчестер Юнайтед» не смог удержать победный счёт в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном».
- Гол Роналду не помог «Аль-Насру» победить «Аль-Иттифак», Вейналдум оформил дубль.
- 40 очков Джа Моранта не спасли «Мемфис» от проигрыша «Филадельфии» в овертайме.
