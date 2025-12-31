«Арсенал» разгромил «Астон Виллу», Царукян и Буллет сошлись в грэпплинге. Главное к утру

«Арсенал» разгромил «Астон Виллу» в АПЛ, прервав серию из 11 побед бирмингемцев и сохранив лидерство в английском чемпионате, поединок по грэпплингу между Арманом Царукяном и Шарой Буллетом завершился вничью, российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов упрочил лидерство в гонке новичков НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».