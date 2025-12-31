Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Судан — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

31 декабря главные новости спорта, футбол, АПЛ, грэпплинг, ММА, хоккей, НХЛ, КХЛ, прочие, баскетбол, НБА

«Арсенал» разгромил «Астон Виллу», Царукян и Буллет сошлись в грэпплинге. Главное к утру
Комментарии

«Арсенал» разгромил «Астон Виллу» в АПЛ, прервав серию из 11 побед бирмингемцев и сохранив лидерство в английском чемпионате, поединок по грэпплингу между Арманом Царукяном и Шарой Буллетом завершился вничью, российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов упрочил лидерство в гонке новичков НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» разгромил «Астон Виллу», завершив 2025 год в лидерах АПЛ.
  2. Поединок по грэпплингу между Царукяном и Шарой Буллетом завершился вничью.
  3. Иван Демидов упрочил лидерство в гонке новичков НХЛ.
  4. «Челси» и «Борнмут» сыграли вничью в матче с четырьмя голами до 30-й минуты.
  5. Ассист Ивана Демидова помог «Монреалю» спастись и обыграть «Флориду» в овертайме.
  6. Буллит Галимова принёс «Ак Барсу» победу в домашнем матче с «Северсталью».
  7. Гол Савикова на последней минуте принёс СКА победу в матче с «Шанхайскими Драконами».
  8. «Манчестер Юнайтед» не смог удержать победный счёт в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном».
  9. Гол Роналду не помог «Аль-Насру» победить «Аль-Иттифак», Вейналдум оформил дубль.
  10. 40 очков Джа Моранта не спасли «Мемфис» от проигрыша «Филадельфии» в овертайме.
Материалы по теме
Топ-события в последний день 2025-го: НХЛ, НБА, лыжи, футбол — спорт не спит до полуночи!
Топ-события в последний день 2025-го: НХЛ, НБА, лыжи, футбол — спорт не спит до полуночи!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android