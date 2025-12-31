Тамерлан Мусаев подвёл итог выступления ЦСКА в 2025 году

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев подвёл итог выступления армейцев в 2025 году. Красно-синие стали обладателями Фонбет Кубка России и Суперкубка страны по итогам прошлого сезона и в начале этой кампании.

«У ЦСКА в 2025 году было два трофея. Неплохо, но мы не довольствуемся малым, надо больше работать и больше трофеев забирать», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На зимний перерыв ЦСКА ушёл, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата стал «Краснодар», набравший 40 очков по результатам 18 проведённых встреч.