Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
22:00 Мск
Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 31 декабря

Комментарии

Сегодня, 31 декабря, состоятся четыре матча Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка Африки на 31 декабря (время — московское):

19:00. Судан — Буркина-Фасо;
19:00. Экваториальная Гвинея — Алжир;
22:00. Габон — Кот-д'Ивуар;
22:00. Мозамбик — Камерун.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь матчей Кубка африканских наций
Турнирная таблица Кубка африканских наций
