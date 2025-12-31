Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал любимое блюдо на новогоднем столе.

«Сам не готовлю, но любимое блюдо на новогоднем столе — холодец от мамы», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

