22:00 Мск
Дмитрий Аленичев назвал любимое блюдо на новогоднем столе

Комментарии

Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал любимое блюдо на новогоднем столе.

«Сам не готовлю, но любимое блюдо на новогоднем столе — холодец от мамы», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В России Новый год отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года. Традиционно при подготовке к празднику люди составляют список дел, выбирают подарки, продумывают наряды, меню и сценарий праздника. В новогоднюю ночь в городах работают ярмарки, катки, кафе и рестораны проводят специальные программы. Под бой курантов россияне, как правило, загадывают желания.

