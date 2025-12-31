Игрок ЦСКА Мусаев: в плане статистики 2025 год — один из худших для меня

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев назвал 2025 год одним из худших для себя в плане статистических показателей. В нынешнем сезоне форвард армейцев провёл 25 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

«Подводя личный итог 2025 года, спасибо, что было мало травм. Но именно в плане статистики — это, конечно, один из худших моих годов. Но ничего страшного, я в любой ситуации благодарен, правильные выводы помогут мне в будущем», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ этого сезона.