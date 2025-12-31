Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Мусаев: в плане статистики 2025 год — один из худших для меня

Игрок ЦСКА Мусаев: в плане статистики 2025 год — один из худших для меня
Комментарии

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев назвал 2025 год одним из худших для себя в плане статистических показателей. В нынешнем сезоне форвард армейцев провёл 25 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

«Подводя личный итог 2025 года, спасибо, что было мало травм. Но именно в плане статистики — это, конечно, один из худших моих годов. Но ничего страшного, я в любой ситуации благодарен, правильные выводы помогут мне в будущем», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ этого сезона.

Материалы по теме
Эксклюзив
Геннадий Орлов: от обмена Лусиано Гонду на Дивеева выиграют и «Зенит», и ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android