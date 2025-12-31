Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий ЦСКА Мусаев: в 2026 году пожелаю себе попытаться всё исправить

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что бы он пожелал себе на 2026 год. В нынешнем сезоне нападающий армейцев провёл 25 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

«Обычно праздную Новый год в Дагестане, но в этот раз чуть-чуть по-другому. Останусь в Москве, постараюсь сюда привезти родителей. Пожелаю себе в 2026 году развиваться, без травм и ещё раз пытаться всё исправлять», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона, набрав 36 очков.

