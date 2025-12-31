Тренер «Челси» Кабальеро объяснил замену Палмера в матче с «Борнмутом»
Поделиться
Тренер «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал замену полузащитника Коула Палмера в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Коул Палмер покинул поле на 63-й минуте, его заменил нападающий Жоао Педро. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Брукс – 6' 1:1 Палмер – 15' 2:1 Фернандес – 23' 2:2 Клюйверт – 27'
«Мы все хотим иметь лучших игроков на поле, но Коул тоже восстанавливается после длительной травмы. Поэтому нам нужно найти правильные замены, чтобы добиться успеха в игре, а также позаботиться о здоровье наших игроков, потому что мы хотим, чтобы он играл долгое время и до конца сезона в каждом матче», — приводит слова Кабальеро официальный сайт «Челси».
Материалы по теме
Комментарии
- 31 декабря 2025
-
09:56
-
09:54
-
09:50
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:12
-
08:55
-
08:25
-
08:02
-
08:00
-
07:52
-
07:32
-
07:22
-
07:10
-
06:56
-
06:42
-
06:18
-
06:02
-
05:43
-
05:28
-
04:26
-
04:06
-
03:52
-
02:58
-
02:52
-
02:42
-
02:34
-
02:19
-
02:10
-
02:04
-
01:41
-
01:35