Тренер «Челси» Кабальеро объяснил замену Палмера в матче с «Борнмутом»

Тренер «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал замену полузащитника Коула Палмера в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Коул Палмер покинул поле на 63-й минуте, его заменил нападающий Жоао Педро. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Мы все хотим иметь лучших игроков на поле, но Коул тоже восстанавливается после длительной травмы. Поэтому нам нужно найти правильные замены, чтобы добиться успеха в игре, а также позаботиться о здоровье наших игроков, потому что мы хотим, чтобы он играл долгое время и до конца сезона в каждом матче», — приводит слова Кабальеро официальный сайт «Челси».