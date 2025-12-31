Скидки
Судан — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Кабальеро объяснил замену Палмера в матче с «Борнмутом»

Тренер «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал замену полузащитника Коула Палмера в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Коул Палмер покинул поле на 63-й минуте, его заменил нападающий Жоао Педро. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Брукс – 6'     1:1 Палмер – 15'     2:1 Фернандес – 23'     2:2 Клюйверт – 27'    

«Мы все хотим иметь лучших игроков на поле, но Коул тоже восстанавливается после длительной травмы. Поэтому нам нужно найти правильные замены, чтобы добиться успеха в игре, а также позаботиться о здоровье наших игроков, потому что мы хотим, чтобы он играл долгое время и до конца сезона в каждом матче», — приводит слова Кабальеро официальный сайт «Челси».

