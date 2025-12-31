Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Юран выделил двух российских футболистов по итогам 2025 года

Сергей Юран выделил двух российских футболистов по итогам 2025 года
Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран выделил двух российских футболистов по итогам 2025 года. По словам Юрана, выделяются полузащитники «Локомотива» и ЦСКА Алексей Батраков и Матвей Кисляк соответственно.

«Я могу выделить двух российский футболистов по итогам 2025 года — это Кисляк и Батраков. Сложно выделить кого-то в сравнении с ними», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». На второй строчке находится «Зенит», тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».

