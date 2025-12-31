Скидки
Аленичев: уход Никиты Симоняна из жизни — единственное разочарование в 2025 году

Комментарии

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал смерть легендарного советского нападающего Никиты Симоняна единственным разочарованием в уходящем 2025 году.

«К сожалению, единственное разочарование в 2025 году — это уход из жизни Никиты Павловича Симоняна. Для меня это самое главное разочарование», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бывший нападающий московского «Спартака» ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. На счету Никиты Симоняна 160 голов за московскую команду.

