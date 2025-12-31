«Вулверхэмптон» набрал три очка за первый круг сезона АПЛ, не одержав ни одной победы

«Вулверхэмптон» набрал три очка за 19 матчей сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги. Для команды завершился первый круг без единой победы. Вчера, 30 декабря, третье очко «волки» набрали в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Ранее «Вулверхэмптон» добился двух ничьих в матчах с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1).

«Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала три очка за 19 матчей. Разница мячей составляет 11:40. Отставание от «Бёрнли», занимающего 19-е место, — девять очков.