Главная Футбол Новости

«Вулверхэмптон» набрал три очка за первый круг сезона АПЛ, не одержав ни одной победы

«Вулверхэмптон» набрал три очка за 19 матчей сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги. Для команды завершился первый круг без единой победы. Вчера, 30 декабря, третье очко «волки» набрали в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Зиркзее – 27'     1:1 Крейчи – 45'    

Ранее «Вулверхэмптон» добился двух ничьих в матчах с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1).

«Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала три очка за 19 матчей. Разница мячей составляет 11:40. Отставание от «Бёрнли», занимающего 19-е место, — девять очков.

Турнирная таблица АПЛ
«У нас ничего не получалось, это был не наш день». Аморим — о матче «МЮ» с «Вулвз» в АПЛ
