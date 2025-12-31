Баранник: хотел бы пожелать, чтобы в каждой команде появились Кисляки и Батраковы

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник пожелал, чтобы в 2026 году в российском футболе появлялось больше талантливых футболистов.

«Нашему футболу хотел бы пожелать, чтобы в каждой команде появились Кисляки и Батраковы. Это было бы радостно для всего российского футбола, для локальных команд. Мы видим, что такие ребята появляются. Все отговорки, что в 18-19 лет играть рано, немного не отвечают исторической действительности. Надеюсь, что в 2026 году у нас появятся новые звездочки. Тем более есть на кого равняться», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.