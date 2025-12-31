Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баранник: хотел бы пожелать, чтобы в каждой команде появились Кисляки и Батраковы

Баранник: хотел бы пожелать, чтобы в каждой команде появились Кисляки и Батраковы
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник пожелал, чтобы в 2026 году в российском футболе появлялось больше талантливых футболистов.

«Нашему футболу хотел бы пожелать, чтобы в каждой команде появились Кисляки и Батраковы. Это было бы радостно для всего российского футбола, для локальных команд. Мы видим, что такие ребята появляются. Все отговорки, что в 18-19 лет играть рано, немного не отвечают исторической действительности. Надеюсь, что в 2026 году у нас появятся новые звездочки. Тем более есть на кого равняться», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Фото
«Пффф, меня опекали 25». Кисляк выложил фото Месси в окружении пяти соперников
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android