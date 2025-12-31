Гендиректор «Факела» обратился к болельщикам клуба с новогодним поздравлением

Генеральный директор воронежского «Факела» Романа Асхабадзе обратился к болельщикам команды с новогодним поздравлением.

«Уважаемые болельщики! Провожая этот год, хочется в очередной раз отметить, как прочна ваша связь с клубом. Вы всегда были рядом, когда были нужны нам. Полные трибуны стадиона «Факел» и яркие, громогласные сектора воронежских болельщиков на выездных матчах – тому доказательство.

Мы не будем перечислять все достижения и промежуточные успехи этого года. Главные испытания нас ждут весной, впереди ещё много работы. Но совершенно очевидно, что клуб может идти вперёд и развиваться только вместе с вами. Ведь наше единство – это то, что отличает «Факел» и Воронеж. От имени всего клуба желаю вам не бояться ставить самые смелые цели. Точно знаем – с огненной поддержкой всё осуществимо! С Новым годом!» — сказано в обращении Асхабадзе, которое было опубликовано в телеграм-канале «Факела».