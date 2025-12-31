Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Судан — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Факела» обратился к болельщикам клуба с новогодним поздравлением

Гендиректор «Факела» обратился к болельщикам клуба с новогодним поздравлением
Комментарии

Генеральный директор воронежского «Факела» Романа Асхабадзе обратился к болельщикам команды с новогодним поздравлением.

«Уважаемые болельщики! Провожая этот год, хочется в очередной раз отметить, как прочна ваша связь с клубом. Вы всегда были рядом, когда были нужны нам. Полные трибуны стадиона «Факел» и яркие, громогласные сектора воронежских болельщиков на выездных матчах – тому доказательство.

Мы не будем перечислять все достижения и промежуточные успехи этого года. Главные испытания нас ждут весной, впереди ещё много работы. Но совершенно очевидно, что клуб может идти вперёд и развиваться только вместе с вами. Ведь наше единство – это то, что отличает «Факел» и Воронеж. От имени всего клуба желаю вам не бояться ставить самые смелые цели. Точно знаем – с огненной поддержкой всё осуществимо! С Новым годом!» — сказано в обращении Асхабадзе, которое было опубликовано в телеграм-канале «Факела».

Материалы по теме
Официально
Воронежский «Факел» объявил о продлении контракта с генеральным спонсором
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android