Защитник «Челси» Фофана высказался о ничейном результате в матче с «Борнмутом»

Защитник «Челси» Уэсли Фофана прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2).

«Это был сложный матч. Мы старались выложиться на полную, но не смогли переломить ход игры во втором тайме. У нас было несколько моментов, но мы не смогли забить. Нам нужно было переломить ход игры и забить. У нас были шансы. Дело не только в нападающих, а во всех. Иногда так бывает. Мы стараемся изо всех сил, и нам нужно совершенствоваться в этом в будущих играх.

В обороне нам нужно играть лучше, нужно анализировать ситуацию и стараться двигаться вперёд. Когда пропускаешь два гола, это немного расстраивает. Когда мы не выигрываем, мы упускаем возможности, но сегодня мы заработали одно очко. Как я уже говорил, сейчас только декабрь, и нам определённо нужно прогрессировать и выигрывать больше игр. Работа ещё не закончена, и мы продолжим», — приводит слова Фофана официальный сайт «Челси».