Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» Фофана высказался о ничейном результате в матче с «Борнмутом»

Защитник «Челси» Фофана высказался о ничейном результате в матче с «Борнмутом»
Комментарии

Защитник «Челси» Уэсли Фофана прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Брукс – 6'     1:1 Палмер – 15'     2:1 Фернандес – 23'     2:2 Клюйверт – 27'    

«Это был сложный матч. Мы старались выложиться на полную, но не смогли переломить ход игры во втором тайме. У нас было несколько моментов, но мы не смогли забить. Нам нужно было переломить ход игры и забить. У нас были шансы. Дело не только в нападающих, а во всех. Иногда так бывает. Мы стараемся изо всех сил, и нам нужно совершенствоваться в этом в будущих играх.

В обороне нам нужно играть лучше, нужно анализировать ситуацию и стараться двигаться вперёд. Когда пропускаешь два гола, это немного расстраивает. Когда мы не выигрываем, мы упускаем возможности, но сегодня мы заработали одно очко. Как я уже говорил, сейчас только декабрь, и нам определённо нужно прогрессировать и выигрывать больше игр. Работа ещё не закончена, и мы продолжим», — приводит слова Фофана официальный сайт «Челси».

Материалы по теме
Тренер «Челси» Кабальеро объяснил замену Палмера в матче с «Борнмутом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android