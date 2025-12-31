«Год взлётов и падений». Уэсли Фофана — о 2025-м для «Челси»

Защитник английского «Челси» Уэсли Фофана высказался о 2025 годе.

«Думаю, мы приближаемся к цели – нам просто не хватает мелких деталей. Это был год взлётов и падений. Мы попали в Лигу чемпионов и выиграли клубный чемпионат мира, что было здорово. Мы знаем, что нам нужно больше прогрессировать, нам нужно больше работать и продолжать усердно трудиться. Мы все вместе. Следующая игра – важная игра против «Манчестер Сити», и нам нужно взять три очка», — приводит слова Фофана официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 30 очков за 19 матчей.