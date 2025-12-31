Скидки
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол

«Локомотив» сообщил об изменениях в тренерском штабе женской команды

«Локомотив» сообщил об изменениях в тренерском штабе женской команды
Комментарии

Женский московский «Локомотив» на официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе.

«Николай Сухарев, Андрей Саморуков и Денис Шадров покидают команду. Клуб благодарит их за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности.

Новым помощником главного тренера Елены Фоминой станет Георгий Шебаршин, тренером вратарей — Владимир Пчельников, тренером по физподготовке — Виктория Жданова. Все они ранее работали в женской молодёжной команде «Локо», дважды подряд (2024, 2025) выиграв с ней золото Молодёжной лиги. Максим Коробец продолжит работу в должности видеоаналитика ЖФК «Локомотив».

Желаем обновлённому тренерскому штабу больших побед и высоких достижений с красно-зелёными!» — написано в сообщении клуба.

Новости. Футбол
