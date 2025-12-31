Скидки
Transfermarkt обозначил самого дорогого защитника в мировом футболе

Transfermarkt обозначил самого дорогого защитника в мировом футболе
Комментарии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих защитников в мире по состоянию на сегодняшний день. По версии источника, звание самого дорогого защитника в футболе принадлежит Вильяму Салиба из «Арсенала» и сборной Франции. Стоимость 24-летнего футболиста «канониров» оценивается в € 90 млн.

На втором месте в рейтинге дороговизны оказался 18-летний Пау Кубарси из «Барселоны» (€ 80 млн). Замыкает тройку самых дорогих защитников 26-летний Алессандро Бастони из «Интера» (€ 80 млн).

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Салиба заинтересованы «Реал» и «ПСЖ», но «Арсенал» не хочет продавать свою звезду.

