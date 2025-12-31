Скидки
Геннадий Орлов высказался о тренерской ситуации в «Спартаке» и «Динамо»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с тренерами сразу двух популярных московских клубов.

«В «Динамо» совершили просчёт. Зачем было Валерию Карпину совмещать два поста? Получилось неудачно. А «Спартак»… Команда-то при Станковиче неплохо играла. Но поведение самого тренера было не джентльменским — по отношению к российскому футболу. Но «Спартак» всё равно не хочет своих, доморощенных тренеров. Хотя достойные кандидаты есть. Первый же пример — Дмитрий Аленичев, который был большим футболистом.

Приходя в новую команду, тренер должен пользоваться авторитетом в глазах футболистов, и особенно иностранных, представителей сборных. Ему следует расположить их к себе. Семаку в «Зените» это удалось. Мусаев — тоже молодец. У него ведь команда тоже непростая — восемь легионеров в составе. Лидерство «Краснодара» и «Зенита» говорит о том, что это специалисты высокого уровня. Считаю, что и ЦСКА с тренером повезло. Челестини совсем иначе выстроил игру. Он подаёт пример профессионального отношения к делу, и молодые ребята при нём растут, поднимаются. Но в целом хороших, качественных тренеров не хватает», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Видео: Карпин рассказал, на кого следует равняться Умярову

