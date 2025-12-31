Александр Мостовой: из «Спартака» ещё никто недовольным не уезжал, я последний в 1991-м

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об уходе тренера Деяна Станковича из московского «Спартака». Станкович покинул пост в ноябре 2025 года.

«Чтобы досконально всё это знать, нужно находиться внутри и быть близким к этому человеку. Когда меня раньше спрашивали: «Почему Станкович ведёт себя так, почему срывается?» Я говорю: «Ребят, мне трудно со стороны отвечать, потому что я за свою футбольную карьеру чего только не видел: когда срывались, когда не срывались, что творилось в раздевалке, и после». Поэтому наверняка нужно находиться близко. Наверняка какие-то мотивы были у него для этого. В итоге мы увидели мотивы, наверняка хотел домой. Он же подписал с «Црвеной»?

Договорились, однозначно нашли какой-то компромисс. Я имею в виду руководство «Спартака» и Станкович, потому что у него же ещё год контракта был — наверняка что-то нужно было. Договорились, и уехал. В принципе, всё как и всегда. Приехал, поработал, получил удовольствие. Я говорю, из «Спартака» ещё никто недовольным не уезжал за последние 20 лет — всегда уезжают все довольные. Даже Мостовой в 1991 году? Ну тогда да, я тогда уезжал, убегал недовольным. Последний, кстати, в 91-м (смеётся)», — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».