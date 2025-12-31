Унаи Эмери раскрыл, почему не пожал руку Микелю Артете после проигрыша «Арсеналу»

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, почему не пожал руку возглавляющему «Арсенал» Микелю Артете после завершения матча 19-го тура АПЛ. Прошедшая накануне встреча завершилась победой «канониров» со счётом 4:1.

«Посмотрите повтор. По завершении матча мой распорядок всегда одинаков: я пожимаю руку [тренеру команды-соперника] и встречаюсь со своими тренерами, игроками или иду в раздевалку. Я ждал. Конечно, он был доволен и был со своими сотрудниками, и я решил уйти. Для меня это не проблема. Если тренер не идёт ко мне навстречу, я обычно жду. Но было холодно...» — приводит слова Эмери французское онлайн-издание RMC Sport.