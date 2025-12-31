Скидки
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов высказался против искусственного интеллекта в комментаторстве

Геннадий Орлов высказался против искусственного интеллекта в комментаторстве
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о своём отношении к распространению искусственного интеллекта.

— Сейчас во все сферы жизни агрессивно проникает искусственный интеллект. Допускаете, что ИИ со временем заменит комментаторов?
— Слушайте, не лишайте людей работы (смеётся). Человеческий фактор для меня всегда был и остаётся на первом месте. Мне хочется услышать не объективное мнение искусственного интеллекта, а живые человеческие интонации. И эти интонации должны быть очень доверительными и уважительными, чтобы привлекать людей к футболу. У нас сейчас на стадион ходит в среднем по 12-13 тысяч человек — это очень мало. В СССР ходило намного больше. Сегодня нет такой моды на футбол. Если играет «Спартак», болельщики ЦСКА никогда не пойдут на стадион. А почему не пойти и не посмотреть на такого мастера, как Барко? Почему спартаковцам не сходить на «Локомотив» «на Батракова»? Там же тоже есть ребята интересные. Культура игры, футбола меняется, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

