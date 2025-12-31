Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой выбрал лучшую схему для «Спартака»

Александр Мостовой выбрал лучшую схему для «Спартака»
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой назвал лучшую схему для московского «Спартака».

«4-2-3-1 — за эту схему. Я в этой схеме чувствовал себя прекрасно.

Наверняка вы понимаете, что многое в схеме зависит от того, какое у тебя наличие футболистов. Когда я играл в Испании, мы пробовали разные схемы, но всё равно приходили к этой», — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков.

Материалы по теме
«Спартак» переманил игрока «Динамо», звёзд «Балтики» забирают гранды. Новости недели РПЛ
«Спартак» переманил игрока «Динамо», звёзд «Балтики» забирают гранды. Новости недели РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android