Александр Мостовой выбрал лучшую схему для «Спартака»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой назвал лучшую схему для московского «Спартака».

«4-2-3-1 — за эту схему. Я в этой схеме чувствовал себя прекрасно.

Наверняка вы понимаете, что многое в схеме зависит от того, какое у тебя наличие футболистов. Когда я играл в Испании, мы пробовали разные схемы, но всё равно приходили к этой», — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков.