Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Александр Мостовой: Пруцев правильно сделал, что ушёл в «Локомотив», я бы его вернул

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о переходе полузащитника Данила Пруцева из московского «Спартака» в столичный «Локомотив» на правах аренды летом 2025 года.

«Он правильно сделал, что ушёл [в «Локомотив»]. Он должен играть, потому что парень хороший, у него хорошие качества. Пруцева я бы вернул, конечно», — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Данил Пруцев провёл 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

