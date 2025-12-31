Сергей Кирьяков обозначил минус Ламина Ямаля

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков обозначил минус звезды «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. По его мнению, молодой испанец всё ещё ведёт себя по-детски. Ему нужно стать солиднее.

— Тем не менее справедливо, что Усман Дембеле, а не Ламин Ямаль стал обладателем «Золотого мяча»?

— Понятно, Ямаль — суперталант, но по всему ещё мальчик. Одна история, когда перед «эль класико» он взбудоражил «Реал», уже говорит о многом. То есть дал сопернику дополнительную мотивацию. Ему нужно обрасти мясом, обрести солидность, чтобы не опускаться до такого, — приводит слова Сергея Кирьяков интернет-портал Livesport.