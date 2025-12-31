«Динамо-Владивосток» объявило о назначении нового главного тренера

«Динамо-Владивосток» возглавил Константин Дзуцев. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта с 55-летним специалистом рассчитан на один год с опцией продления. В тренерский штаб вошли Виталий Селецкий и Вячеслав Крыканов.

«Тренерскую карьеру Константин Хазбиевич начал в 2007 году в родном городе Кемерово, где возглавил ФК «Кузбасс». С 2011 по 2013 год входил в состав тренерского штаба ФК «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), который на тот момент возглавлял Владимир Федотов. С этим клубом Константин Хазбиевич добился выхода команды в ФНЛ.

В 2015 году тренировал иркутский «Байкал», а в сезоне-2016/2017 в качестве главного тренера ФК «Чита» выиграл зону «Восток» в ПФЛ. В сезоне-2017/2018 был признан лучшим тренером зоны «Восток». С 2018 по 2022 год тренировал «Калугу», затем таганрогский «Форте», а в марте 2023 года стал главным тренером ФК «Иркутск», с которым завоевал бронзовые награды Леон Второй лиги «Б» в минувшем сезоне.

Добро пожаловать в «Динамо-Владивосток», Константин Хазбиевич!» — написано в сообщении.