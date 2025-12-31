Скидки
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
«Влажные фантазии». Генич — о том, случится ли массовый уход игроков из «Балтики»

«Влажные фантазии». Генич — о том, случится ли массовый уход игроков из «Балтики»
Комментарии

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич считает, что в зимнее трансферное окно калининградской «Балтике» удастся сохранить всех или почти всех своих ведущих футболистов. Ранее в прессе появлялась информация, что некоторые игроки «Балтики» интересны российским топ-клубам.

— Всё равно как бы есть ощущение, что риск остаётся, что команду раскупят. Или такого риска нет?
— Такого риска нет, и такого не будет, это точно. Это только влажные фантазии тех, кто думает, что, вот, «Балтика» резко пойдёт вниз и… Финансовые условия? Дело не в этом. Это монолитная команда. Понимаешь? И выдёргивать игрока из монолитной команды… Вот тебе яркий пример: «Крылья» Осинькина. Где была куча молодых, ярких, талантливых игроков, потом поодиночке начали…

— Вот Саусь интересен ЦСКА. С чего ты взял, что ЦСКА не захочет попробовать этого парня привезти себе? Петров интересен «Локомотиву».
— Смотри. Если, например, видит позицию Кругового Челестини как левого защитника, а с уходом условного Дивеева в центр обороны может встать Мойзес, то место может освободиться и почему бы туда Сауся не поставить. Но это вопрос договорённостей, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Думаю, его обидели в «Локомотиве». Константин Генич — о Дмитрии Баринове
Комментарии
