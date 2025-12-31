Скидки
Футбол Новости

ЦСКА объявил о трансфере нападающего

ЦСКА объявил о трансфере нападающего
Комментарии

Пресс-служба московского ЦСКА объявила о переходе молодого нападающего Максима Воронова. 18-летний форвард перешёл в московский клуб из «Урала». Воронов заключил с ЦСКА контракт до 2030 года.

В нынешнем сезоне Воронов принял участие в 15 матчах во всех турнирах за «Урал», в которых отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

ЦСКА завершил первую часть нынешнего сезона Мир РПЛ на четвёртом месте в турнирной таблице с отставанием от «Краснодара» в четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Ахматом».

Комментарии
