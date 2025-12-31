Скидки
Александр Мостовой ответил на вопрос о лучшем игроке РПЛ в 2025 году

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой назвал лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в 2025 году.

«В том году (сезоне. — Прим. «Чемпионата») я много раз говорил, что, скорее всего, Кордоба будет лучшим. В принципе, так и выбрал я его, потому что и «Краснодар» стал чемпионом… Поэтому, конечно, для меня это один из лучших игроков, и однозначно лучший нападающий нашей лиги.

Кордоба весной забил четыре гола? А сколько он делает для забитых мячей? Когда на нём сидят два-три защитника, он там вырывает, выгрызает, его бьют, его цепляют, что он делает… Он там тащит, борется из-под него… Сколько отдаёт, сколько создаёт, конечно. Нет, для нашего чемпионата это топ. Единственное, у меня всегда вопрос стоит, почему он в Европу никуда?» — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».

