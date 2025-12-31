Скидки
«Урал» выступил с публичным обращением к Максиму Воронову

Пресс-служба «Урала» публично обратилась к нападающему Максиму Воронову, который перешёл в московский ЦСКА.

«Максим Воронов переходит из «Урала» в ЦСКА. Наша команда пошла навстречу молодому футболисту, который очень хотел играть за одного из лидеров РПЛ. Максим пришёл в Академию ФК «Урал» в 15-летнем возрасте. Сначала он стал звездой в ЮФЛ, затем провёл несколько игр за молодёжку и почти сразу же перебрался в основную команду, за которую дебютировал и забил первый гол в 17 лет.

Сейчас на счету 18-летнего форварда 40 игр и девять голов за «Урал». Желаем Максу удачи в дальнейшей карьере. Обходись без травм, забивай много голов и никогда не забывай клуб, давший путёвку в большой футбол!» — сказано в сообщении пресс-службы «Урала».

