«Немножко зазвездился». Александр Мостовой — о словах Талалаева об иностранных тренерах

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о словах главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева об иностранных специалистах в чемпионате России. Талалаев заявлял, что чем больше иностранных тренеров в Мир РПЛ, тем легче.

«Есть ощущение, что немножко мешает вот эта вот вспыльчивость? Ну, не то что мешает… Немножко, мы же много раз говорили, не только я, немножко зазвездился, поэтому вылезают вот такие вот…

Но здесь я не понял посыл, вот этим «чем больше иностранных тренеров, тем легче нам» он хотел задеть иностранных тренеров, как сейчас модно? Сейчас какой-нибудь придёт иностранный, выиграет как Каррера и может такое сказать. Или кто у нас выиграл с «Зенитом» до этого, они могут сказать: «Чем больше вас русских, тем легче нам». Когда играл в Европе всю жизнь, я тоже это слышал постоянно.

Когда сам пришёл в «Спартак», он же был переводчиком. Тогда позвони Скале, скажи, Скала тебе ответит что-то, что ты имел в виду… Была бы «Балтика» сейчас на 10-м или 12-м месте, поверьте мне, это бы он не сказал», — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».