«Не оливье». Геннадий Орлов раскрыл рецепт любимого новогоднего блюда

Известный комментатор Геннадий Орлов раскрыл рецепт любимого новогоднего блюда — это норвежский салат.

«Я предпочитаю не оливье, а норвежский салат. Всё-таки я ближе к Скандинавии живу, поэтому часто там бывал и видел, что и как они готовят. В основание кладётся печень трески с картошкой, а сверху всё это покрывается слоем красной икры. Её совсем не много надо, чтобы закрасить подложку. Хотя от оливье я тоже не откажусь. Кто-то делает его с мясом, кто-то — с крабовыми палочками, а я люблю с докторской колбасой, но обязательно хорошего качества», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.