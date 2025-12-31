«К сборам уже буду готов». Игрок «Спартака» Зорин — о восстановлении

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин рассказал о своём состоянии.

«Я вот восстанавливался долго, потом вышел на поле и, в общем, немного получил рецидив. И вот сейчас поэтому продолжаю восстановление и к сборам уже буду готов», — сказал Зорин в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Даниил Зорин провёл два матча. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету четыре игры, один забитый мяч и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков.