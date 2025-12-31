Скидки
Даниил Зорин назвал лучшего игрока «Спартака»

Даниил Зорин назвал лучшего игрока «Спартака»
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин ответил на вопрос о лучшем игроке в команде.

«Наверное, на дистанции назову Эсекьеля Барко, потому что через него строится игра, он создаёт много опасных моментов, забивает, отдаёт. Но в этом году много, кто себя хорошо проявлял. И в последнем отрезке Пабло [Солари] много забил, отдал. Потом Даня Денисов, Игорь Дмитриев очень хорошо играют. Поэтому трудно кого-то выделить. Но на дистанции, наверное, Барко всё равно», — сказал Зорин в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Даниил Зорин провёл два матча. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету четыре игры, один забитый мяч и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.

