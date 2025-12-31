«Закрепиться в «Спартаке». Даниил Зорин — о планах на 2026 год

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин высказался о планах на 2026 год.

«Личный план — конечно же, закрепиться в «Спартаке», стать уже наконец-то по-настоящему частью команды, часто выходить на поле.

Болельщикам, конечно же, пожелаю оставаться с командой, переживать, болеть за команду, хорошего настроения, а, в свою очередь, футболисты будут стараться радовать хорошими результатами и приносить победы», — сказал Зорин в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Даниил Зорин провёл два матча. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету четыре игры, один забитый мяч и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.