«Сложно осознать». Воронов прокомментировал трансфер в ЦСКА

Новичок ЦСКА Максим Воронов прокомментировал свой переход в стан армейцев из «Урала».

«Если честно, мне пока сложно осознать всё происходящее. Я счастлив оказаться в таком большом клубе с богатой историей. В детстве мы с отцом часто смотрели матчи ЦСКА, и мне очень нравилось, как в нападении играл Фёдор Чалов. Буду стараться показать себя с первых же матчей», — приводит слова Воронова пресс-служба ПФК ЦСКА.

В нынешнем сезоне Воронов принял участие в 15 матчах во всех турнирах за «Урал», в которых отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.