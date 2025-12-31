Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сложно осознать». Воронов прокомментировал трансфер в ЦСКА

«Сложно осознать». Воронов прокомментировал трансфер в ЦСКА
Комментарии

Новичок ЦСКА Максим Воронов прокомментировал свой переход в стан армейцев из «Урала».

«Если честно, мне пока сложно осознать всё происходящее. Я счастлив оказаться в таком большом клубе с богатой историей. В детстве мы с отцом часто смотрели матчи ЦСКА, и мне очень нравилось, как в нападении играл Фёдор Чалов. Буду стараться показать себя с первых же матчей», — приводит слова Воронова пресс-служба ПФК ЦСКА.

В нынешнем сезоне Воронов принял участие в 15 матчах во всех турнирах за «Урал», в которых отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
«Урал» выступил с публичным обращением к Максиму Воронову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android