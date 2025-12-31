«Крылья Советов» подпишут капитана «Зенита-2» Столбова

Капитан «Зенита-2» Кирилл Столбов перейдёт в «Крылья Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее об интересе «Крыльев» к Столбову сообщал инсайдер Иван Карпов, отмечавший, что самарцы заплатят за полузащитника около 10 млн рублей.

Кириллу 21 год, в нынешнем сезоне он провёл 23 матча на клубном уровне, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач. Столбов способен выступать на позиции центрального и опорного полузащитника. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста «Зенита» в € 250 тыс.

Ранее Кирилл выступал за «Ростов» и «Черноморец» на правах аренды.