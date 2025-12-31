Мостовой: мы восхищались и говорили, можно где-то взять рецепт — что Симонян ест?

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об ушедшем из жизни легендарном игроке московского «Спартака» Никите Симоняне.

«Мы всегда восхищались, мы всегда так в шутку воспринимали, все знали, Никита Павлович в каком возрасте находился. Поэтому всегда говорили между собой… Я с Никитой Павловичем давно не пересекался. Мы всегда говорили, можно где-то взять какой-то рецепт — что он ест, что он пьёт? Потому что всё-таки столько лет прожить, люди там, к сожалению, до 50 не доживают многие, великие, величайшие, что-то происходит. Кстати, все же знают, великие, короткая жизнь у всех, а здесь 99, можно сказать, 100, поэтому что тут скажешь, так произошло», — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».