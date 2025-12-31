Геннадий Орлов пожелал российскому футболу «вернуться в Европу»

Известный комментатор Геннадий Орлов пожелал российскому футболу в 2026 году вернуться на международную арену.

«Пожелание одно — вернуться в Европу. Европейские команды играют за сезон 60-70 матчей, и мы видим, какой темп они поддерживают. А мы проводим всего 30 игр в чемпионате и ещё, дай бог, 10 в Кубке. И при этом тренеры в кубковых матчах берегут основных исполнителей — говорят: «Устали». Но 40 и 70 игр — это очень большая разница. В интервью Нобелю Арустамяну Головин сказал: «У нас другая интенсивность в тренировках и играх». И это не только «Монако» и Франции касается, а всех ведущих клубов. Поэтому нашим тренерам нужно хорошенько подумать, как перейти на новые рельсы. Когда я сам играл, мы многих соперников превосходили в физической форме. Иностранцы удивлялись: «Вы что, сумасшедшие? Как можно столько бегать?» В этом отношении киевское «Динамо» задавало тон в 1980-х. Нам не хватало техничных игроков, но зато в физике никому не уступали. Сегодня этого задела не стало. И сами игроки ещё не научились правильно готовить себя между матчами. Но уровень-то держать надо. А для этого желательно постоянно играть в режиме: воскресенье — среда — воскресенье», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.