Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Однозначно». Кирьяков назвал сильнейший футбольный чемпионат в мире

«Однозначно». Кирьяков назвал сильнейший футбольный чемпионат в мире
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков назвал сильнейший чемпионат в мировом футболе по итогам 2025 года.

— Сильнейшее национальное первенство в 2025-м?
— Однозначно Англия, тут вообще без вопросов. И нынешнее первенство ещё более выгодно отличается от предыдущего. Посмотрите, какая борьба там сейчас идёт: сколько взлётов, сколько падений, какие страсти! К противостоянию «Реала» и «Барселоны» все давно привыкли, а в АПЛ каждый раз что-то новое. В Италии сейчас тоже, но там не самый эффектный футбол. Опять столько прагматизма видим с тремя центральными защитниками почти везде, хотя современный футбол предлагает массу схем ведения игры. С Германией и Францией всё ясно, — приводит слова Сергея Кирьякова интернет-портал Livesport.

