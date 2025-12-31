Скидки
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов назвал главные события 2025 года в российском футболе

Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов выделил главные события в российском футболе в 2025 году.

«Отрадно, что у нас появилась группа молодых футболистов, которые привлекают внимание болельщиков скоростной, современной игрой. Их фамилии на слуху: Батраков, Кисляк. Прогресс этих ребят не может не радовать.

Приятная сенсация — зарождение сильного клуба в Калининграде. Талалаев за один год довёл команду от Первой лиги до ведущей пятерки РПЛ. В Советском Союзе 1980-х так «Жальгирис» с тренером Зелькявичюсом выстрелил. Практически одни литовцы были в составе, но играли очень самобытно и составляли серьёзную конкуренцию фаворитам. «Балтика» похожа на тот «Жальгирис».

Наконец, четыре отражённых пенальти сделали Матвея Сафонова необыкновенно популярным человеком во Франции. Если он ещё и станет первым номером в «ПСЖ», слава у него будет высокая. Встать в один ряд с Доннаруммой, Куртуа и ещё десятком классных европейских вратарей дорогого стоит. Пожелаем успехов и стабильности Матвею. Вратарю нужно играть. Это лишнее подтверждение, что вратарская школа у нас есть. Посмотрите, как раскрылся Агкацев. А как не отметить Бориско из «Балтики», если он меньше всех пропустил?! Сейчас это один из лучших вратарей страны», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Комментарии
