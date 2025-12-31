Александр Мостовой ответил, согласился бы он быть помощником Хуана Карседо в «Спартаке»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос, принял ли бы он предложение стать помощником испанского тренера Хуана Карседо в московском «Спартаке». Ранее сообщалось, что Хуан Карседо, который работает в кипрском «Пафосе», может возглавить «Спартак».

«Я бы согласился. Я бы согласился, конечно. А, кстати, может быть, в этом и проблема «Спартака», что как раз-то в помощниках там многие люди, которые не помогают. Потому что каждый человек, который приходит, у него своих там три-четыре. Пришёл итальянец, пришёл испанец, пришёл португалец, немец, и все свои, а вот возьмите кого-нибудь. Как надзорный орган? Да, советник.

Чем бы помог? Чем-нибудь помог бы, чем-нибудь помог бы. Но это уже за денежку отдельную? Конечно, бесплатно — нет, бесплатно сейчас только сыр, как говорят, в мышеловке или где там», — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».