Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой ответил, согласился бы он быть помощником Хуана Карседо в «Спартаке»

Александр Мостовой ответил, согласился бы он быть помощником Хуана Карседо в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос, принял ли бы он предложение стать помощником испанского тренера Хуана Карседо в московском «Спартаке». Ранее сообщалось, что Хуан Карседо, который работает в кипрском «Пафосе», может возглавить «Спартак».

«Я бы согласился. Я бы согласился, конечно. А, кстати, может быть, в этом и проблема «Спартака», что как раз-то в помощниках там многие люди, которые не помогают. Потому что каждый человек, который приходит, у него своих там три-четыре. Пришёл итальянец, пришёл испанец, пришёл португалец, немец, и все свои, а вот возьмите кого-нибудь. Как надзорный орган? Да, советник.

Чем бы помог? Чем-нибудь помог бы, чем-нибудь помог бы. Но это уже за денежку отдельную? Конечно, бесплатно — нет, бесплатно сейчас только сыр, как говорят, в мышеловке или где там», — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».

Материалы по теме
Александр Мостовой выбрал лучшую схему для «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android