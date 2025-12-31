«Good morning». Тюкавин показал, где будет встречать Новый год

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин выложил в своём телеграм-канале короткий видеоролик, на котором показал, где будет встречать Новый год. Форвард продемонстрировал, как приезжает на железнодорожный вокзал города Кирова, откуда родом его супруга. Видео Тюкавин сопроводил фразой «Good morning» (доброе утро. — Прим. «Чемпионата»).

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 15 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Действующий контракт Тюкавина с московским «Динамо» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 15 млн.