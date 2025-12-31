Комментатор Орлов дал совет болельщикам по празднованию Нового года

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как будет отмечать Новый год. Также он посоветовал болельщикам не налегать на еду и напитки поздней ночью.

«Новый год я отмечаю дома, в семье. Тосты произношу, как и все. Новый год — новые ожидания. У каждого человека должно быть правило: сколько бы ему ни было лет, он завтра должен быть лучше, чем сегодня. Ещё одну книжку прочитать, фильм хороший посмотреть. Поэтому желаю всем самосовершенствования. У меня со школы был лозунг: добродетель плюс познание. Ещё тогда я понял, что главное — узнавать новое и быть доброжелательным. Конечно, все мы не ангелы и допускаем ошибки. Это нормально. Я люблю повторять пословицу: «Спотыкается тот, кто бежит. Кто ползёт — не спотыкается». В жизни надо бежать, и особенно молодым людям.

В полночь налегать на еду с напитками — не лучшая традиция. Вы проводите старый год в 9 часов, съешьте, что хотите, а уж потом поднимите бокал шампанского. Мне кажется, так просто здоровее будет», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.