Комментатор Орлов дал совет болельщикам по празднованию Нового года

Комментатор Орлов дал совет болельщикам по празднованию Нового года
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как будет отмечать Новый год. Также он посоветовал болельщикам не налегать на еду и напитки поздней ночью.

«Новый год я отмечаю дома, в семье. Тосты произношу, как и все. Новый год — новые ожидания. У каждого человека должно быть правило: сколько бы ему ни было лет, он завтра должен быть лучше, чем сегодня. Ещё одну книжку прочитать, фильм хороший посмотреть. Поэтому желаю всем самосовершенствования. У меня со школы был лозунг: добродетель плюс познание. Ещё тогда я понял, что главное — узнавать новое и быть доброжелательным. Конечно, все мы не ангелы и допускаем ошибки. Это нормально. Я люблю повторять пословицу: «Спотыкается тот, кто бежит. Кто ползёт — не спотыкается». В жизни надо бежать, и особенно молодым людям.

В полночь налегать на еду с напитками — не лучшая традиция. Вы проводите старый год в 9 часов, съешьте, что хотите, а уж потом поднимите бокал шампанского. Мне кажется, так просто здоровее будет», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

