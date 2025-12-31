Скидки
Футбол Новости

Александр Мостовой ответил на вопрос, кого взял бы себе в помощники в «Спартаке»
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой ответил, кого из тренеров взял бы себе в помощники, если бы возглавил московский «Спартак».

— Кого бы вы взяли в свои помощники в «Спартаке»? Карпин и Шалимов?
— Думаю, что кто-то из них бы точно был, да.

— Карпин занят.
— А сейчас совмещение, какая разница. Сейчас же тема совмещения, ты можешь совмещать.

— То есть главный тренер сборной России работал бы помощником в «Спартаке»?
— Конечно, помощник, ничего такого, потом ещё где-нибудь, в принципе, ничего (улыбается). В женской.

Да не, ясно, кого-то возьмёшь, если разрешат, а если не разрешат — будешь отталкиваться от того, что у тебя есть рядом. В принципе, всё просто, ничего такого. Футбол — простая игра, но в неё сложнее всего играть, — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».

