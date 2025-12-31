Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Терпения». Александр Мостовой высказал пожелания болельщикам «Спартака» на 2026 год

«Терпения». Александр Мостовой высказал пожелания болельщикам «Спартака» на 2026 год
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказал пожелания болельщикам московского «Спартака» на Новый год.

«Правильное слово «надежда», а у меня то слово, о котором мы уже постоянно много времени говорим, — «терпение». Как у нас, «терпение и труд всё перетрут». Поэтому, конечно, терпения. Ну, мы, к сожалению, не всегда можем своей судьбой пользоваться, поэтому ясно, что «Спартак» — это для многих боль уже, потому что за 20 последних лет одно чемпионство — это… Я даже представить не могу.

Ну, а что делать? Вот с этим мы и будем жить. Так что обещать, говорить… Я почему так ещё говорю, потому что не люблю давать советы, не люблю там каких-то пафосных вот этих выражений, которые особенно часто делают, когда там друг другу что-то… Потому что жизнь так протекает, что спокойно надо к этому относиться: получится — да, не получится — ну что делать», — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».

Материалы по теме
Мир без «Спартака», «Зенит» — о титуле, а «Краснодар» — без него. Видео клубов РПЛ на НГ!
Видео
Мир без «Спартака», «Зенит» — о титуле, а «Краснодар» — без него. Видео клубов РПЛ на НГ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android