«Терпения». Александр Мостовой высказал пожелания болельщикам «Спартака» на 2026 год

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказал пожелания болельщикам московского «Спартака» на Новый год.

«Правильное слово «надежда», а у меня то слово, о котором мы уже постоянно много времени говорим, — «терпение». Как у нас, «терпение и труд всё перетрут». Поэтому, конечно, терпения. Ну, мы, к сожалению, не всегда можем своей судьбой пользоваться, поэтому ясно, что «Спартак» — это для многих боль уже, потому что за 20 последних лет одно чемпионство — это… Я даже представить не могу.

Ну, а что делать? Вот с этим мы и будем жить. Так что обещать, говорить… Я почему так ещё говорю, потому что не люблю давать советы, не люблю там каких-то пафосных вот этих выражений, которые особенно часто делают, когда там друг другу что-то… Потому что жизнь так протекает, что спокойно надо к этому относиться: получится — да, не получится — ну что делать», — сказал Мостовой в видео на You-Tube-канале «Спартак Шоу».