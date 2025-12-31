Скидки
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
22:00 Мск
Игроки сборной России рассказали, какие лучшие подарки получали на Новый год

Игроки сборной России рассказали, какие лучшие подарки получали на Новый год
Футболисты сборной России рассказали, какие лучшие подарки они получали на Новый год. На соответствующий вопрос пресс-службы национальной команды ответили Матвей Сафонов, Антон Миранчук и Александр Головин.

Матвей Сафонов: Оу… У меня день рождения в феврале, и из-за этого подарки в голове путаются. Между тем, что дарили на день рождения, и тем, что дарили на Новый год. Слушай, я думаю, что всё равно для меня нет ничего круче того, чтобы встретиться со своими друзьями и родными. И ничто не заменит той теплоты, которую ты можешь получить в кругу своих родных и близких в ночь с 31-го на 1-е число.

Александр Головин: Первое, что вспомнил… Мне подарили, я помню, к компьютеру присоединялись руль и педали. То есть я мог в гонки играть с рулём и педалями. Не помню, сколько мне лет было, я был точно маленький. И я прям вообще в восторге был. Не знаю, неделю из дома не выходил. Поэтому вот такой. Наверное, самый запоминающийся [подарок].

Антон Миранчук: Я скажу не который получал, а который хотелось бы получить. В данной ситуации для меня самый лучший подарок будет, если мы соберёмся всей моей семьёй, друзьями около камина и просто будем общаться друг с другом. Это будет самый лучший подарок, — сказали Сафонов, Головин и Миранчук в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале сборной России.

Официально
ЦСКА объявил о трансфере нападающего
