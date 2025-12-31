Игроки сборной России рассказали, какие лучшие подарки получали на Новый год

Футболисты сборной России рассказали, какие лучшие подарки они получали на Новый год. На соответствующий вопрос пресс-службы национальной команды ответили Матвей Сафонов, Антон Миранчук и Александр Головин.

Матвей Сафонов: Оу… У меня день рождения в феврале, и из-за этого подарки в голове путаются. Между тем, что дарили на день рождения, и тем, что дарили на Новый год. Слушай, я думаю, что всё равно для меня нет ничего круче того, чтобы встретиться со своими друзьями и родными. И ничто не заменит той теплоты, которую ты можешь получить в кругу своих родных и близких в ночь с 31-го на 1-е число.

Александр Головин: Первое, что вспомнил… Мне подарили, я помню, к компьютеру присоединялись руль и педали. То есть я мог в гонки играть с рулём и педалями. Не помню, сколько мне лет было, я был точно маленький. И я прям вообще в восторге был. Не знаю, неделю из дома не выходил. Поэтому вот такой. Наверное, самый запоминающийся [подарок].

Антон Миранчук: Я скажу не который получал, а который хотелось бы получить. В данной ситуации для меня самый лучший подарок будет, если мы соберёмся всей моей семьёй, друзьями около камина и просто будем общаться друг с другом. Это будет самый лучший подарок, — сказали Сафонов, Головин и Миранчук в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале сборной России.