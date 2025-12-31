Скидки
Мозамбик — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Полный провал». Кирьяков назвал худший трансфер 2025 года в футболе

«Полный провал». Кирьяков назвал худший трансфер 2025 года в футболе
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков назвал худший трансфер в мировом футболе по итогам 2025 года. Он выделил переход Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль».

— Самый удачный и неудачный трансфер года?
— Опять-таки поскольку большее внимание уделяю немцам, Вирц за 125 миллионов на данный момент полный провал. Да, играл здорово все эти годы. Но, видите, представители Леверкузена не так хороши на более высоком уровне, что-то не так с менталитетом. О самом удачном пока трудно говорить, но впечатляет Субименди. Перейти из скромного «Сосьедада» и сразу стать незаменимым в «Арсенале», в такой мясорубке… — приводит слова Сергея Кирьякова интернет-портал Livesport.

