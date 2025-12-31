Скидки
Президент «Рубина» обратился к болельщикам в преддверии Нового года

Президент «Рубина» обратился к болельщикам в преддверии Нового года
Комментарии

Президент правления «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин обратился к болельщикам клуба в преддверии Нового года.

«Дорогие болельщики футбольного клуба «Рубин»! Кадерле дуслар! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Мы продолжаем развивать нашу футбольную инфраструктуру. В июне открыт крытый манеж, а в ноябре – современный жилой корпус. Ведутся завершающие этапы строительства многофункционального футбольного центра, который, я уверен, станет одним из лучших в России. Развитие детского и юношеского футбола остаётся одной из наших приоритетных задач. Академия клуба воспитывает талантливых игроков, что подтверждают достойные спортивные результаты команд клубной вертикали. Наши воспитанники представляют клуб на разных уровнях, вызываются в сборные разных возрастов. Стабильную и яркую игру показывает основная команда.
Особая благодарность вам – нашим преданным болельщикам. Ваша энергетика и поддержка на трибунах – это наш мощный импульс, заряжающий команду на новые победы и достижения. Спасибо, что вы с нами в любую минуту. Бик зур рәхмәт сезгә!

Особая признательность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за неизменный интерес к нашему клубу. Рустам Нургалиевич, Ваша поддержка, Ваше внимание к нашему клубу бесценны.
Впереди 2026 год, и я уверен, что он будет ещё более ярким. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии. Сәламәтлек, бәхет, уңышлар сезгә! Пусть «Рубин» остаётся неотъемлемой частью нашей с вами жизни.

С наступающим Новым годом! Киләчәк Яңа ел белән! Алга, «Рубин»!» — цитирует Сафиуллина официальный сайт «Рубина».

